Un don de 3 000 $ pour le Centre prévention suicide du KRTB

L’autrice d’un livre pour enfants sur le deuil, Monica Simard, a remis un don de 3 000 $ au Centre prévention suicide (CPS) du KRTB qui a été amassé avec la vente de sa création «Le grand cœur de Mamie Gigi». Ce geste de générosité est dévoilé le 10 septembre pour la Journée mondiale de la prévention du suicide, qui se déroule cette année sous le thème «Ensemble, tissons l’espoir».

Depuis le début de l’été, Monica Simard amasse des dons pour le CPS du KRTB. Tous les revenus de la vente de son livre, illustré par Pier-Anne Pelletier, sont remis à l’organisme communautaire, grâce à l’implication de la Financière Banque Nationale – Équipe Landry et Imprimerie Publicom.

«Je suis très surprise de la réponse des gens et très fière de remettre un aussi gros montant. Ça touche beaucoup de monde et il ne faut pas sous-estimer leur générosité. Plusieurs personnes ont fait des dons supplémentaires, ce qui m’a permis de remettre un don plus important», indique Monica Simard. Cette dernière a largement dépassé son objectif.

Le livre «Le grand cœur de Mamie Gigi» aborde le départ soudain de sa belle-mère, Gisèle Beaulieu de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Elle voulait ainsi que les futurs petits-enfants de Mamie Gigi puissent la connaître, même si elle n’est plus là.

«Quand on a des sous comme ça, ça nous aide à mettre de la chair autour de l’os et à compléter notre offre de base […] Plus les gens de la communauté vont s’impliquer, plus ce sera facile pour nous d’aller chercher l’intérêt de la population parce qu’on se sert des liens qui nous unissent», explique la directrice du CPS du KRTB, Julie Jalbert.

Elle rappelle que le suicide est encore tabou, même en 2024. Les initiatives citoyennes permettent au CPS de se faire connaître. L’an dernier, le CPS du KRTB a réalisé 2 700 interventions. «C’est positif parce que les gens viennent chercher de l’aide, mais nous n’avons pas accès à plus de financement», précise Julie Jalbert.

Des activités sont prévues cette semaine, dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide. Les 14 et 15 septembre, le CPS sera présent au tournoi annuel de balle donnée de Saint-Antonin et l’équipe vendra des hot-dogs pour amasser des fonds. L’Epic Meet, qui a eu lieu au début du mois de septembre, s’inscrivait aussi dans cette programmation.

Un groupe de deuil démarrera le 11 septembre au CPS, pour une durée de neuf semaines. «Le sentiment d’appartenance et de compréhension qu’ils vont venir trouver dans ce groupe-là est immense. Ils vont arrêter de se sentir tout seul et jugés, ils vont avoir plein de trucs pour les aider à avancer», précise Julie Jalbert.

Le livre «Le grand cœur de Mamie Gigi» est en vente à l’épicerie Charest de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, à la Librairie J.A. Boucher et à la Librairie du Portage de Rivière-du-Loup. L’autrice Monica Simard souhaite remettre un autre don au CPS du KRTB au cours des prochaines semaines.

Vous êtes inquiets pour vous-même ou pour un proche ? Le Centre prévention suicide du KRTB est là pour vous du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Pour toute urgence en dehors de ces heures d'ouverture : 1-866-APPELLE (1-866-277-3553)