Engouement pour donner au suivant à la Brûlerie Ange et Démon

Depuis le 27 aout, la Brûlerie Ange et Démon de la rue Lafontaine est particulièrement achalandée, et pour une bonne cause. Une publication virale d’Alex Ann Villeneuve-Simard a permis de faire connaître leur initiative «Donner aux suivants», qui permet d’acheter des repas et des breuvages pour les personnes qui en ont besoin.

Les deux copropriétaires, Valérie Sylvain et Patrick LeBlanc, étaient en vacances pour quatre jours, la première pause qu’ils prenaient depuis l’ouverture de leur commerce, lorsque la nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre sur Facebook.

«On s’est fait inonder de demandes. Les employés nous appelaient pour nous demander quels repas inscrire sur le tableau», raconte Valérie Sylvain. Jusqu’à maintenant, la publication a atteint plus de 380 partages.

En moins d’une semaine, entre 300 et 350 $ de dons en breuvages, repas et desserts ont été ajoutés au tableau «Donner aux suivants» affiché derrière le comptoir du café. «Les gens qui en bénéficient nous sont référés par des organismes communautaires ou par le réseau de la santé. Nous sommes là pour compléter leur travail. C’est sans jugement, les gens peuvent consommer leur repas ou leur café sur place et prendre le temps qu’ils veulent pour en profiter», précise la copropriétaire. Elle affirme s’être inspirée de cette initiative qu’elle a remarquée à Montréal, pour aider les personnes dans le besoin de la région.

«Nous sommes revenus de voyage vendredi. Nous sommes restés vraiment surpris de voir que le tableau était aussi rempli à notre retour. Les gens sont venus nous découvrir. Ils ont entendu parler de nous, ou ils ont vu la publication qui a été partagée […] Nous avons eu plusieurs dons ensuite, de la part de monsieur et madame Tout-le-Monde», ajoute Valérie Sylvain.

L’initiative Donner aux suivants a été intégrée à la Brûlerie Ange et Démon dès la première année d’ouverture en 2022. Le café a fêté ses deux ans le 2 septembre. «Ça nous a donné un gros élan. En nous taguant en tant que coup de cœur, ça nous permet d’aller chercher une autre tranche de la population à Rivière-du-Loup. Ce ne sont pas des clients réguliers ni des gens de l’extérieur qui arrêtent en passant», complète la copropriétaire.

Elle ajoute que certaines personnes pouvaient être rebutées simplement en raison du nom du commerce. Son objectif est de permettre à tous de socialiser, de briser l’isolement et de faire une différence à sa façon. Valérie Sylvain rapporte également une augmentation des abonnements sur la page Facebook de la Brûlerie Ange et Démon.