Deux centres de jour pour du répit dans les Basques

Les personnes proches aidantes apprécient le répit que procure les deux centres de jour du Centre d’aide aux proches aidants des Basques, qui offre de la stimulation physique, cognitive et /ou de divertissement social pour les aînés. La nouvelle saison débute et il reste des places de disponibles aux centres de jour.

L’offre des centres de jour vise à bonifier les heures de répit des personnes proches aidantes et de leur famille. Le service est offert le lundi et le vendredi au Domaine des Trois-Pistoles, de 10 h à 15 h et le mardi à Saint-Jean-de-Dieu, de 10 h à 15 h.

Les activités sont gratuites, le service de dîner est à 10$ par repas et le transport adapté est gratuit.

Pour de plus amples informations, il est possible de contacter le Centre d’aide aux proches aidants des Basques au 418-851-4040 ou par courriel à [email protected].