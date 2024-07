Un atelier de fabrication de papier par l'Association forestière bas-laurentienne

Le Jardin floral de La Pocatière annonce la tenue d’un atelier de fabrication de papier le 20 juillet prochain, avec l’intervention de l’association forestière bas-laurentienne. Cet événement se déroulera à l’Agora Premier Tech, au Jardin floral de La Pocatière, de 10 h à 11 h.

Cet atelier, ouvert à tous, vise à sensibiliser les participants aux méthodes artisanales de fabrication de papier et à l'importance de la gestion durable des forêts. Les participants auront l’occasion d’apprendre les différentes étapes de la fabrication de papier à partir de matières premières naturelles et recyclées.

L'événement sera animé par des experts en la matière qui guideront les participants à travers les techniques de base et les astuces pour créer du papier unique. Les participants repartiront avec leurs créations et des connaissances enrichissantes sur les processus de recyclage et de préservation des ressources naturelles.

Les sont places limitées. L’inscription est recommandée à la pépinière du Jardin floral ou par courriel à [email protected].