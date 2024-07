Trois couples célèbrent leur 60e anniversaire de mariage

Le 8 juin dernier, trois couples soulignaient leur 60e anniversaire de mariage. En effet, à l’été 1964, trois sœurs de Dégelis se sont mariées. Pour fêter ces noces de Diamant, quelques 44 convives étaient réunies au Pub O’Farfadet de Rivière-du-Loup.

Sur la photo, on retrouve, de gauche à droite :

Yves Michaud et Micheline Tremblay, mariés le 18 juillet 1964 (résidant maintenant à Rivière-du-Loup); Jean-Louis Brillant et Ginette Tremblay, mariés le 29 juin 1964 (résidant maintenant à Dégelis); puis Lucien Lévesque et Jacqueline Tremblay, mariés le 6 juillet 1964 (résidant maintenant à St-Augustin-de-Desmaures).