La Cour est ouverte à L’Isle-Verte 

La Fondation du patrimoine de L'Isle-Verte, dont la mission est de contribuer à la protection du patrimoine historique et culturel de la municipalité, a présenté sa programmation de l’été 2024 à la Cour de L’Isle-Verte, le 20 juin.

Pour permettre aux citoyens d’agrémenter leur saison estivale, l’organisme présentera trois conférences, plusieurs spectacles musicaux et d’humour, du théâtre en lecture à haute voix et une exposition. L’offre est variée et de qualité.

En juillet, les spectateurs auront droit à un arc-en-ciel de percussions (5 juillet), à une conférence de Jacques Fillion sur l’ancienne tourbière de L’Isle-Verte (11 juillet), à un spectacle de musique du terroir celtique (13 juillet) et à un spectacle d’humour de René hi ha Barlette (25 juillet). Une exposition est aussi en vigueur dès le 20 juin.

Les mises en accusation des artistes ont été effectuées par la juge Apolline La Cloche. La programmation complète est disponible sur la page Facebook de la Cour de circuit. Pour réservation de places ou informations, contactez directement le 418 898-6120 ou le 418 860-6793.