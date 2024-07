Un résultat record de 235 651 $ pour la Loterie de l’Association du cancer de l’Est du Québec

La Loterie qui fait du bien de l’Association du cancer de l’Est du Québec a établi un record en amassant un montant de 235 651 $ avec la vente de 20 915 billets. Le tirage des prix de la septième édition de cette importante activité de financement a fait des heureux gagnants qui ont remporté les 15 prix d’une valeur totale de 50 000 $.



Cette année encore, le tirage a été fait sous la supervision de Irvin Pelletier, FCPA. C’est grâce à la collaboration de nos généreux partenaires de prix associés à notre réseau de vente dont les fondations d’hôpitaux participantes que de très beaux prix ont pu être attribués.



LISTE DES GAGNANTS



Voici le nom des personnes gagnantes et le prix remporté par chacune :

- Martin Tardif de Mont-Joli (billet no08725) : Spa, gazebo, produits et accessoires - Aqua-Pur Piscines & Spas, valeur de 13 378 $;

- Mathieu Lavoie de Pohénégamook (billet no 20299) : Sea-Doo Spark 600 ACE, remorque - André Hallé & Fils, valeur de 11 300 $;

- Kathy Dufour de Saint-Philippe-de-Néri (billet no20596) : Meuble sectionnel extérieur de 4 morceaux, BBQ, chaise extérieure suspendue - Quincaillerie Lauremat de Sept-Îles, Home Hardware de Rimouski, Home Hardware de Pessamit, valeur de 4 899 $;

- Emilie Ringuet de Saint-Narcisse-de-Rimouski (billet no20856) : Location d’une roulotte et terrain de camping, du 5 au 19 juillet 2024 - Caravane Rimouski, Camping Koa Bas-Saint-Laurent, valeur de 3 766 $;

- Ghislaine Lavoie de Dégelis (billet no17899) : Chèque-cadeau - Ameublements Tanguay, valeur de 3 000 $;

- Yolande Roy de Baie-Comeau (billet no01644) : Chèque-cadeau - Club voyages Inter-Monde, valeur de 2 000 $;

- Maria Montminy de L’Islet (billet no 22800) : Chèque-cadeau - Voyages Daniel, valeur de 2 000 $;

- David Landry de Rimouski (billet no16300) : Séjour prêt-à-camper du 11 au 19 juillet 2024 - Cime Aventure, Géoparc Percé, valeur de 1 647 $;

- Michelle Chénard de Saint-Pacôme (billet no24253) : Chèque-cadeau en épicerie - Metro Plus Rimouski, Metro Rimouski, valeur de 1 600 $;

- Mia Laflamme (billet no15248) : Pêche guidée au saumon - CGRMP, Auberge La Coulée Douce, valeur de 1 420$;

- Marc-André Tremblay de Saint-Antonin (billet no01177) : Chèque-cadeau de 1 000 $ - Mallette;

- Lise Théberge de Saint-Simon-de-Rimouski (billet no15610) : Chèque-cadeau de 1 000 $ - Mallette;

- Nancy Morin de St-Narcisse-de-Rimouski (billet no18855) : Chèque-cadeau de 1 000 $ - Mallette;

- Dave Leclerc de Mont-Joli (billet no17196) : Chèque-cadeau de 1 000 $ - Mallette;

- Thérèse Dubé de Notre-Dame-du-Portage (billet no21919) : Chèque-cadeau de 1 000 $ - Mallette.



«Les personnes qui ont acheté un billet permettent à l’Association d’offrir des services humains et réconfortants aux gens touchés par le cancer du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. C’est grâce aux retombées économiques de la Loterie qui fait du bien que l’Association peut offrir, entre autres, de la massothérapie en oncologie, des trousses réconfort distribuées aux patients qui débutent un traitement de chimiothérapie ou d’immunothérapie par intraveineuse, des nuitées abordables à l’Hôtellerie Omer-Brazeau et de l’aide financière grâce au Fonds de soutien aux personnes touchées par le cancer», a mentionné Daniel Bénéteau, président de l’Association du cancer de l’Est du Québec.

«En 2023, c’est un montant de plus de 94 400 $ qui a été remis aux personnes atteintes de la maladie dans tout l’Est-du-Québec grâce à ce Fonds de soutien, ce qui représente une très forte augmentation des demandes d’aide», a conclut M. Bénéteau.