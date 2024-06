Grégoire Martin expose sa Trêve hivernale à la Maison de la culture

Tout l’été, ce sera l’hiver au Café créatif de la Maison de la culture, avec l’exposition d’une série d’aquarelles de Grégoire Martin. Le Louperivois d’adoption s’est inspiré des états hivernaux de son ami le fleuve pour réaliser une trentaine d’œuvres originales.

Architecte de paysage à la ville, Grégoire Martin est également capitaine de bateau de pêche à la mer. Né en France, les deux pieds dans la Manche, il a retrouvé au Bas-Saint-Laurent sa relation symbiotique avec l’eau, dans toute son immensité. Même pendant la saison froide, quand il ne navigue pas, Grégoire Martin ne rompt jamais les liens complètement, guettant constamment le Saint-Laurent du coin de l’œil. «Douze mois par an, je regarde le fleuve, douze mois par an, il m’accompagne », mentionne-t-il.

Réalisée entre janvier et avril derniers, cette série d’aquarelles témoigne de son intimité avec le fleuve et de la diversité de ses observations des glaces, des profondeurs, des nuances subtiles des couleurs et de la connexion entre l’eau et les montagnes de la rive nord. «C’est le fruit de quatre mois d’exploration durant la trêve hivernale que le fleuve et moi-même nous offrons, une période de recul où, depuis mon atelier, je l’observe, je le surveille aux jumelles, je scrute ses réactions, ses moments d’hibernation lorsqu’endormi, il se laisse prendre dans la glace.»

La Ville de Rivière-du-Loup invite toute la population à assister au vernissage en présence de l’artiste le mercredi 19 juin, dès 17 h, au Café créatif de la Maison de la culture (67, rue du Rocher). L’exposition, qui se poursuivra jusqu’au 5 septembre, pourra être visitée sur les heures d’ouverture de la salle : le dimanche, de 12 h à 17 h, les lundi et samedi, de 10 h à 17 h, les mardi, jeudi et vendredi, de 12 h à 20 h, et le mercredi, de 10 h à 20 h.