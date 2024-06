Prendre rendez-vous pour un prélèvement via Clic Santé est maintenant possible

Le 22 mai dernier, l’équipe du journal l’INNÉ-Dit 3.0 a eu la chance de visiter les bureaux d’Info Dimanche. Les élèves de l’école secondaire de Rivière-du-Loup ont discuté avec les journalistes pour en apprendre plus sur leurs parcours et leur métier. Ils étaient accompagnés d’Harold Michaud, Vivianne Bourgie et Raphaëlle Gingras.