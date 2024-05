Un record de 37 546,97 $ pour la Maison de la famille du Grand-Portage

Grâce au succès du Grand McDon, les Restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup et de Témiscouata-sur-le-Lac ont été en mesure d’amasser la somme de 30 482,06 $. L’organisation de ce Grand McDon a souligné le travail acharné des employés, des gérants Khalid Sahil, Alain Gingras et Marie-Josée Baril, des directeurs Stéphane Sylvain et Mélanie Moreau ...