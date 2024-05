Plus de 30 400 $ pour le Grand McDon

Grâce au succès du Grand McDon, les Restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup et de Témiscouata-sur-le-Lac ont été en mesure d’amasser la somme de 30 482,06 $.

L’organisation de ce Grand McDon a souligné le travail acharné des employés, des gérants Khalid Sahil, Alain Gingras et Marie-Josée Baril, des directeurs Stéphane Sylvain et Mélanie Moreau et de l’adjoint administratif Dave Fournier.

La somme amassée permettra de venir en aide aux familles, aux enfants et à divers organismes de la région, dont les Loups-Marins, le CPA Les Arabesques, le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup, la Fondation Loupérivienne d’enseignement primaire et secondaire public, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, District Danza et Re-Source Famille Témiscouata. Un montant sera aussi remis à l’œuvre des Manoirs Ronald McDonald’s.

«Nous avons donc toutes les raisons de nous réjouir pour de nombreux enfants! Nous espérons que vous êtes aussi enchantés que nous le sommes d'avoir contribué à ce succès», a indiqué par communiqué de presse le directeur des opérations, Stéphane Sylvain.

Ce printemps, les restaurants à l'arche dorée de la région s’étaient associés à Charles Fréchette, directeur général de Rivière-du-Loup Mitshibushi, afin qu’il agisse comme président d’honneur de l’événement.