Projet Authentique: mettre en lumière le potentiel de chaque personne

Le 4 mai dernier, les étudiants en Techniques d’éducation spécialisée (TES) du Cégep de La Pocatière ont dévoilé la toute première exposition photo du projet Authentique de la Clinique-école du programme.

C’est devant plus de 170 personnes que les 41 étudiants et leurs alliés «authentiques» ont présenté ce projet pédagogique novateur qui vise à promouvoir la participation sociale et l’autodétermination des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme.

La Fondation du Cégep de La Pocatière a, pour l’occasion, remis six bourses de 100$ chacune pour récompenser les efforts remarquables des étudiants dans leur formation scolaire et leurs implications sociale et citoyenne. Le département de Techniques d’éducation spécialisée du Cégep a également remis un chèque de 374.15 $ au Camp Canawish à la suite d’une collecte de fonds réalisée avec les étudiants.

PROJET AUTHENTIQUE

Chaque étudiant de première année de TES a été jumelé à un allié authentique, soit une personne vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme, afin de réaliser une séance photo dans un contexte significatif. L’objectif : créer un lien et découvrir le potentiel de cette personne remarquable à travers ses intérêts, ses forces et ses habiletés. À travers l’objectif de leurs caméras, les étudiants ont pu mettre en lumière chacun des participants afin de valoriser leur potentiel et de reconnaître leur importance dans notre société.

Les étudiants avaient également pour mission d’organiser le dévoilement de l’exposition de photos en s’impliquant dans l’un des comités correspondant à leur profil d’identité professionnelle respectif : médias, finances, accueil, animation, aménagement, souvenirs, coordination et cocktail.

Au terme du projet Authentique, ce sont plus de 2100 heures de travail que les étudiants ont collectivement investies dans la démarche. «Nous sommes vraiment fiers du dévouement de chacun des étudiants dans ce nouveau projet et de la passion qu’ils ont affichée pour faire de toute cette démarche un franc succès», soutient Andrée Lebel, l’une des enseignantes porteuses du projet.

Ce projet d’envergure est le fruit d’une collaboration étroite des étudiants de première année en Techniques d’éducation spécialisée soutenus par la technicienne en travaux pratiques et supervisés par deux enseignantes du département. Plusieurs précieux partenaires de la communauté ont également rendu la démarche possible. Des remerciements sont adressés à l’Association Multi-Défis, aux trois plateaux de travail du CISSS du Bas-St-Laurent, à l’APHK, à la classe CAF de la Polyvalente La Pocatière ainsi qu’à Valoriz’Action.

L’exposition de photos du projet Authentique se déplacera dans les prochaines semaines dans des lieux publics de Rivière-du-Loup, du Kamouraska et de L’Islet afin de poursuivre son objectif de sensibilisation et de promotion du vivre-ensemble.