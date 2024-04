Les Biscuits sourire sont de retour à Rivière-du-Loup

Du 29 avril au 5 mai, la campagne de financement des Biscuits sourire des restaurants Tim Hortons reviendra en force, au profit de la Maison de la famille du Grand-Portage basée à Rivière-du-Loup. Année après année, cette initiative permet de soutenir l’organisation d’activités gratuites pour toute la famille.

«On sent que les gens ont besoin de nous. Les parents s’inscrivent à nos activités rapidement et ça déborde», indique la directrice générale de la Maison de la famille du Grand-Portage, Julie Bélanger. Les ateliers et évènements proposés aux parents leur permettent de socialiser, de partager leur vécu et de se sentir moins seuls au quotidien.

«Pendant leur congé parental, les jeunes familles sont parfois isolées. Nous les aidons à se construire un réseau», ajoute Mme Bélanger.

La Maison de la famille vient aussi en aide aux parents rencontrant des difficultés financières, avec l’achat de couches de lait et de soutien direct.

La coordonnatrice, Josée Caron, précise qu’un des projets présentement en développement à la Maison de la famille, située sur la rue de la Cour à Rivière-du-Loup, serait d’aménager la cour arrière avec des jeux destinés aux enfants de 0 à 5 ans.

Tous les profits issus de la vente des Biscuits sourire reviennent à l’organisme communautaire parrainé lors de la campagne de financement. Cette année, l’équipe de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup s’est jointe à l’aventure et aidera les restaurants à suivre la cadence en faisant cuire des biscuits dans les fours de ses cuisines.

«C’est un organisme qui nous tient à cœur et qui touche à toute la famille. J’invite les gens à partager de la joie en achetant une boite de biscuits. C’est une vague d’amour, à l’image de l’organisme», ajoute la directrice générale des restaurants Tim Hortons de Saint-Antonin et Rivière-du-Loup, Dominique Michaud. Elle est déjà approchée par certaines entreprises qui désirent réserver leurs boites de biscuits. Ses équipes sont motivées et prêtes à battre le précédent record.

Au printemps 2023, la campagne des Biscuits sourire des restaurants Tim Hortons de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin avait permis d’amasser un montant de 35 677,56 $ au profit de la Maison de la famille du Grand-Portage.