L’engagement des bénévoles de la 56e Finale des Jeux du Québec est récompensé

La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, Karine Malenfant et Laura Martin du Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec et la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina.