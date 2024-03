BMR Avantis encourage la conciliation études-travail  

Les partenaires de la Démarche COSMOSS Témiscouata ont dévoilé l’entreprise gagnante de la 5e édition du concours «Mon boss c’est le meilleur». Il s’agit de Frédéric Lahaye, de chez BMR Avantis, qui a à cœur de soutenir la conciliation études-travail des jeunes.

Selon Melina Paradis, une des trois étudiant(e)s ayant soumis la candidature de son employeur, M. Lahaye met plusieurs éléments en œuvre afin de faciliter sa réussite scolaire.

«Mon boss c’est le meilleur puisqu’il prend le temps de nous écouter lorsque nous en avons besoin et même lorsque c’est sujet d’étude. Il nous encourage à performer et à persévérer pour avoir de bon résultat et pour poursuivre notre cheminement. Il est compréhensif lorsqu’il est temps de discuter de travail et étude et il prend le temps de nous écouter et de trouver des solutions ensemble pour que notre horaire soit le plus adapté possible», a-t-elle partagé.

De plus, quatre étudiants participant au concours ont remporté un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ à dépenser dans les commerces de la région, valorisant ainsi l’achat local auprès des jeunes.

À nouveau cette année, le concours «Mon boss c’est le meilleur» a contribué à mettre en lumière l’importance des entreprises et organisations qui embauchent des étudiants. La flexibilité des horaires en période d’examens, la valorisation des études ou encore le simple fait de représenter un modèle inspirant sont des facteurs importants de réussite sur le parcours scolaire des jeunes qui concilient études et travail.