Pari réussi pour Emie Guilbeault

L’athlète qui a porté le drapeau de l’Est-du-Québec lors de l’entrée officielle à la cérémonie d’ouverture, Emie Guilbeault, s’est illustrée en montant sur la deuxième marche du podium, remportant ainsi la première médaille de la région à cette 58e Finale des Jeux du Québec. En cette première journée des compétitions, un karatéka de Gaspé s’est distingué, et les représentants de la région ont offert de belles performances en badminton, en hockey masculin et au trampoline.



Patinage artistique

Les patineuses de la catégorie Novice dames étaient en action aujourd’hui. Déterminée, l’athlète de Sainte-Anne-des-Monts Emie Guilbeault a offert une solide performance, réussissant avec brio ses triple sauts et ses double axels. Elle a ainsi atteint l’objectif qu’elle s’était fixé, soit de terminer parmi les trois premières. «J’ai pris l’énergie des gens dans les estrades et je l’ai transformée pour réaliser une performance presque parfaite !», a-t-elle dit. La Rimouskoise Rosalie Lévesque a également réalisé une très belle performance, terminant au 6e rang sur 37 patineuses.



Karaté

Un athlète de Gaspé s’est démarqué aujourd’hui à l’épreuve du kata chez les moins de 45 kg. Alex Mainville a terminé tout juste au pied du podium, à quelques dixièmes de points du karatéka qui a obtenu la médaille de bronze. «Le kata est une épreuve jugée sur la qualité technique, l’intensité, la vitesse, la stabilité, l’esprit martial, et des points sont retirés lorsqu’il y a des fautes», a expliqué son entraîneur Christian Mainville. «La finale de bronze était serrée! Il a bien livré son kata et a très bien performé», a-t-il ajouté.



Badminton

Les joueurs de la région ont bien tiré leur épingle du jeu en double. Le duo composé de Thomas Hamel de Rivière-du-Loup et de Kaleb Méthot de Grande-Rivière a fini en 6e position. Du côté des filles, Amélia St-Pierre de Rivière-du-Loup et Anaève Landry de Grande-Rivière ont terminé au 7e rang. «Nos joueurs sont en secondaire 2 et ont affronté souvent des joueurs de secondaire 4, ils n’ont jamais lâché et ils ont donné du fil à retordre à leurs adversaires. Nous sommes très satisfaits autant des performances que de l’attitude des joueurs», a mentionné un des entraîneurs, Luc St-Pierre.



Trampoline

Les Rimouskoises Thalia Martin et Naomi-Jade Guillemette ont réussi une performance digne de mention. Elles se sont en effet qualifiées pour la finale à l’épreuve du trampoline synchronisé alors qu’elles s’entraînent habituellement en gymnastique et qu’il n’y a qu’un seul trampoline à leur club. Elles ont terminé en 9e position avec un pointage de 64.780.



Hockey masculin

Les représentants de l’Est-du-Québec ont subi la défaite par la marque de 2 à 1 contre l’équipe de Capitale-Nationale. «On y a cru jusqu’à la fin! Ce qui nous a fait mal aujourd’hui, dès le début du match, ce sont les mauvaises punitions», a mentionné l’entraîneur Antoine Leblanc après la partie. «En troisième période, j’ai plus vu l’éthique de travail et l’identité que je recherche pour mon équipe. C’est de bon augure pour demain», a-t-il ajouté. Mikko Boucher-Plouffe de Saint-Mathieu-de-Rioux a marqué le but de la région.



Pour suivre l’action en direct

Tous les horaires, les résultats, les nouvelles et les photos des compétitions sont diffusés en continu sur le site Internet officiel de la délégation au www.estduquebec.com. Il est également possible de suivre l’Est-du-Québec sur X, Instagram et Facebook (mot-clic #GOEDQ). Plusieurs compétitions sont également en webdiffusion en direct par le biais du site www.jeuxduquebec.com.