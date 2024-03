Présentation sur les crédits fédéraux pour aînés et proches aidants

La communauté de la MRC de Rivière-du-Loup est invitée mercredi le 13 mars de 9 h 30 à 11 h au Stade de la Cité des Jeunes, porte 2.

Vous aimeriez avoir de plus amples informations sur les possibilités de crédits d’impôt pour les personnes de 65 et plus et ceux destinés aux personnes proches aidantes? Denis Renaud de l’agence du revenu du Canada viendra vous présentez les différentes possibilités et répondre à vos questions.

Cette présentation est gratuite et ouverte à tous. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire communiquez avec Myriam Pelletier, intervenante Communautaire-soutien aux proches aidants au 418-867-3130 poste 217. Vous avez jusqu’au mardi 12 mars pour vous inscrire.

L’atelier est organisé par le Centre d’action bénévoles des Seigneuries, en partenariat avec le Comité Proches Aidants de la MRC de Rivière-du-Loup et l’appui pour les proches aidants.