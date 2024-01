Ateliers portant sur la gestion de l’anxiété post-traitements du cancer

La Fondation Annette Cimon Lebel offrira une série de quatre ateliers qui porteront sur l’anxiété liée au cancer au cours des prochaines semaines. Ils auront lieu en ligne, dès mardi le 23 janvier de 16 h à 18 h.

Ces ateliers sont offerts aux personnes qui ont eu un cancer et qui ont terminé ses traitements, ou qui sont sur le point de les terminer. Ils seront animés par Isabelle Caillouette, intervenante psychosociale. Ils sont offerts gratuitement par la fondation.

Ces ateliers favoriseront également des échanges et des réflexions entre les participants, ce qui leur permettra de partager leur vécu et de se soutenir mutuellement.

Voici les thèmes et dates des ateliers : le 23 janvier sera présenté «Origine et utilité de la peur (d’où viennent nos peurs, le stress et l’inquiétude? À quoi servent-ils?)», le 6 février aura lieu «Les stresseurs (démystifions les stresseurs, est-ce qu’ils sont vraiment utiles? À quels besoins répondent-ils?)», le 20 février sera donné «Vivre avec nos peurs, est-ce que c’est possible? (stratégies pour faire face à nos peurs ou à nos stresseurs, ou peut-être même les accueillir de façon constructive)» et pour terminer, le 27 février, «Et maintenant? Comment transposer ces stratégies dans notre vie quotidienne?».

L’organisation aide financièrement les gens atteints de cancer depuis 1995. Depuis son ouverture elle a remis 912 000 $ à plus de 2 773 personnes pour aider les gens atteints de cancer et leur accompagnateur pour leur hébergement, leurs repas et leur transport lors de leurs rendez-vous ou traitements. En 2022, la fondation a décidé de bonifier son offre de services en offrant un soutien psychosocial et des ateliers afin de mieux outiller les gens atteints de cancer face à leur maladie.

Pour toute demande d’information ou d’inscription, il faut communiquer avec Myriam-Andrée Lebel à la fondation par téléphone au 418 867-1695 poste 102, par courriel au [email protected] ou chez Univers emploi au 418 314-0404 poste 2036. Les intéressés ont jusqu’au 19 janvier s’inscrire.