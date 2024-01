Le Club Richelieu remet 6000 $ à Moisson Kamouraska

Pour une troisième année consécutive, le Club Richelieu de La Pocatière et Moisson Kamouraska poursuivaient leur collaboration de soutien aux familles en besoin avec la collecte de dons et denrées.

Le samedi 9 décembre, les membres du Club Richelieu et les bénévoles de Moisson Kamouraska recueillaient les dons dans quatre lieux spécifiques de La Pocatière, entre 10 h et 15 h. Cette année, il était même possible de faire des dons en ligne via l’application Zeffy.

Les besoins d’aide étant toujours très grands, la grande générosité et le soutien de toute la population dans cette opération annuelle sont à souligner. Le vendredi 15 décembre, dans les locaux de Moisson Kamouraska, le Club Richelieu de La Pocatière remettait un chèque de 6000 $, fruit de cette journée de collecte.