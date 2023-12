Transport RDL remet un chèque de 897,80 $ à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup

Le 25 novembre dernier se tenait, au Parc du Mont Saint-Mathieu, le traditionnel «party de Noël» pour les 325 membres de la grande famille de Transport RDL. Cet événement festif a permis d’amasser une somme de 897,80 $, qui a été remise à Gilles Pelletier, président de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup, par les membres du comité organisateur du «party des Fêtes» de Transport RDL.

Lors de cette soirée, les employés de Transport RDL se sont mobilisés, afin de soutenir une cause de la communauté locale, qui leur permettait de redonner au suivant pour Noël. Puisque cette fête incarne à la fois la compassion, la solidarité, la générosité ainsi que le partage, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup a été choisie. Cet organisme a pour mission d'aider les gens dans le besoin ou vivant des situations difficiles, et ce, pendant toute l’année.

À l’occasion de la période des Fêtes, les bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-Paul distribueront des paniers de nourriture et des chèques cadeaux d'épicerie aux familles ou aux personnes seules. Pour ceux et celles qui désirent donner, il est possible de le faire en composant le 418-863-2274.

LES SAPINS DU PARTAGE

Pour une deuxième année consécutive, la population est invitée à se joindre à l’équipe de Transport RDL pour faire don de nourriture non périssable. Les denrées doivent être déposées au pied du sapin qui se trouve à la réception du siège social, situé au 165 rue de l’Avenir, à Saint-Antonin, et ce, entre 8 h et 17 h. Elles seront livrées au Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup, par fourgon de livraison de Transport RDL, d’ici le vendredi 22 décembre.