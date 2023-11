Hervé Goulet célèbre son 100e anniversaire

Monsieur Hervé Goulet est né le 17 novembre 1923, fils d’Ernest Goulet, conducteur de tain au CNR, et d’Éva Marmen, habitant sur la rue St-Alfred à Rivière-du-Loup. M. Goulet a uni sa vie à Isabelle Pelletier, le 11 juillet 1946, à l’église de St-François-Xavier de Rivière-du-Loup.

De cette union, verra le jour 12 enfants composés de 7 filles et de 5 garçons, qui, à leur tour, générera une progéniture de 27 petits-enfants composés de 13 petites-filles et de 14 petits-garçons, qui, successivement, poursuivra la croissance de la famille avec 28 arrière-petits-enfants, composés de 13 arrière-petites-filles et de 14 arrière-petits-garçons ainsi que de 4 arrière-arrière-petites-filles.

À ce jour, la famille Goulet est composée d’une progéniture de 71 enfants totalisant ainsi 103 individus.

M. Goulet réside présentement au Pavillon des Cèdres de Rivière-du-Loup. Il a célébré, le 17 novembre dernier, son centième anniversaire de naissance. Pour l'occasion, il était entouré de ses 12 enfants : Marise, Céline, Yvette, Jean-Pierre, Danielle, Gilles, Bernard, Denis, André, Estelle, Suzanne et Marie-Josée.

M. Goulet a fait des études commerciales en plus d'avoir appris le télégraphe. Il a principalement travaillé chez Nap Dumont comme directeur des transports, où il a passé la majeure partie de sa vie. N’ayant pas peur du travail et profitant du fait de l’élargissement de la route à 4 voies, il fait construire la station-service Goulet Texaco en 1973.

Ses principales passions ont été la musique et le chant. La musique, en faisant partie de l’orchestre «Lacordaire» comme batteur et comme joueur de la grosse caisse chargé de maintenir la cadence dans l’Harmonie de Rivière-du-Loup. Le chant, puisqu’il a fait partie de la chorale de la paroisse de St-François-Xavier de Rivière-du-Loup, et ce, depuis sa tendre enfance, du Chœur St-Louis ainsi que d’un quatuor où il a pu partager sa passion avec Jean-Marie Côté, Carmen Larouche et de Monique Martin.

De plus, M. Goulet a été membre de plusieurs comités d’administration à savoir : La Caisse Thibaudeau, la Villa Fraserville, le Centre hospitalier du Grand Portage. De plus, il est devenu bénévole au CHRGP de Rivière-du-Loup. Homme toujours actif, à sa retraite, en 1989, il pratique le golf et le ski de fond jusqu’à ses 80 années et quelques poussières.

Ses enfants le remercient chaleureusement pour leur avoir offert, lui avec sa précieuse conjointe Isabelle, une vie familiale empreinte de fraternité, de loyauté, de partage et d'amour.