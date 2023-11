Un service gratuit en efficacité énergétique pour améliorer le confort de son domicile

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce la nouvelle saison du programme Éconologis. D'octobre à mars 2024, les propriétaires ou les locataires à revenus modestes peuvent bénéficier de ce programme qui leur permet de profiter gratuitement de conseils personnalisés et de travaux légers pour améliorer l'efficacité énergétique et le confort de leur domicile à l'approche de la saison hivernale.

Cette année, les seuils de revenus admissibles ont été substantiellement rehaussés afin que davantage de ménages puissent améliorer l'efficacité énergétique de leur domicile. Ainsi, pour être admissible, le participant doit respecter les seuils de revenus (avant impôts) suivants :

Nombre d'occupants1 Revenu total 1 personne 34 400 $ 2 personnes 68 500 $ 3 personnes 90 000 $ 4 personnes 112 000 $ 5 personnes et plus 117 000 $

1Nombre d'occupants : comprend toutes les personnes (adultes et enfants) qui habitent ensemble ou qui occupent le même logement.

LE PROGRAMME ÉCONOLOGIS COMPORTE DEUX VOLETS

Volet 1 : Visite à domicile d'une conseillère ou d'un conseiller en efficacité énergétique

Une visite à domicile pour obtenir des conseils pratiques et personnalisés afin de mieux contrôler sa consommation d'énergie.

La réalisation de travaux légers pour atténuer les pertes de chaleur, comme le calfeutrage des fenêtres, l'installation de coupe-froid ou l'isolation de prises électriques.

Volet 2 : Installation de thermostats électroniques

La visite d'une ou d'un spécialiste pour remplacer les vieux thermostats par des thermostats électroniques, programmables ou non, à certaines conditions.

Pour le volet 2, la personne participante doit aussi être celle à qui est facturé le chauffage principal du logis par le distributeur d'énergie. De plus, aucun occupant du logement ne doit avoir reçu la visite d'une conseillère ou d'un conseiller dans le cadre du programme Éconologis au cours des cinq dernières années, ou au cours des trois dernières années s'il a déménagé.

FAITS SAILLANTS