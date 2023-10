Plus de 15 680 $ pour la persévérance scolaire au Témiscouata

Le samedi 16 septembre s’est tenu le 8e tournoi bénéfice de la Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs au Club de golf de la Vallée du Témiscouata à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Un montant de 15 680 $ a été amassé pour favoriser la persévérance scolaire grâce aux partenaires, donateurs et participants.

Sous le froid et la pluie, plus de 100 joueurs ont bravé la température et ont été solidaires à la cause. Le conseil d’administration souligne l’apport distinctif de Vincent Pelletier dans la réussite de ce tournoi. Les résultats de ce tournoi-bénéfice dépassent les objectifs et les attentes. Les profits seront versés pour de l’aide concrète aux jeunes de la communauté.