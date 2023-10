Le CSSFL tire un bilan positif pour son premier camp de hockey estival 

La première année de l’école estivale de hockey des Pumas du CSSFL a été couronnée de succès. L’événement, qui a pris place du 14 au 18 août dernier à l’aréna Cascade de Cabano, a permis à 110 jeunes hockeyeurs de perfectionner leurs aptitudes sportives.

Lors du camp, les jeunes ont pu profiter d’un encadrement et d’un enseignement de qualité sur la glace. Le contenu a totalement été pensé et organisé par l’équipe d’entraîneurs des Pumas, qui inclut deux enseignants en éducation physique.

Les participants, âgés de 7 à 16 ans, ont aussi pu apprendre grâce à l’accompagnement du joueur du Crunch de Syracuse, natif de Dégelis, Gabriel Dumont, et celui de l’entraîneur de gardiens de but pour les Capitals de Summerside dans la ligue Junior A des Maritimes, Éric Morency.

En plus du hockey, les hockeyeurs ont pu élargir leurs perspectives sportives en pratiquant le tennis, le baseball, le soccer, le golf et l’entraînement en salle. Des cours de yoga ont aussi permis aux jeunes d’apprendre des notions de base en relaxation. Chaque section de la programmation a été assurée et conçue par des spécialistes.

Cette première mouture du camp de hockey estival a été rendue possible grâce à la contribution de Hockey Témiscouata, J.A. St-Pierre de Cabano, le Mikes de Cabano ainsi qu’une équipe de passionnés composée de Langis Plourde, Sébastien Madgin, Thomas Michaud-Morin et Francis Bélanger.

Une deuxième édition de l’événement est déjà en préparation. Elle aura lieu du 12 au 16 août 2024. Les inscriptions pour celle-ci seront annoncées lors du mois de février 2024.