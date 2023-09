Mondiaux : Nathan Ruest-Lajoie au Koweït en octobre 

Le Regroupement assistées sociales et assistés sociaux du Témiscouata (RASST) a récemment déposé son plus récent rapport d’activités 2022-2023. Selon l’organisme, 18 700 personnes ont été rejointes d’une façon ou d’une autre à travers ses différents services et activités au cours de la dernière année. Le bilan rapporte également que 120 demandes ...