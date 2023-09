Plusieurs milliers de personnes rejointes par la RASST en 2022-2023

Le Regroupement assistées sociales et assistés sociaux du Témiscouata (RASST) a récemment déposé son plus récent rapport d’activités 2022-2023. Selon l’organisme, 18 700 personnes ont été rejointes d’une façon ou d’une autre à travers ses différents services et activités au cours de la dernière année.

Le bilan rapporte également que 120 demandes ont été faites au niveau de la défense des droits, dont 27 % provenant hors du territoire témiscouatain. Plus de 13 000 passages ont également été enregistrés à la Boutique communautaire, soit approximativement 55 par jour d’ouverture.

Enfin, les «Chroniques du Peuple» ont atteint plus de 5 000 personnes par l’intermédiaire de la radio et des pages Facebook des différents partenaires, rapporte François Pelletier, agent aux communications pour le RASST.

«C’est l’année où on a mesuré des impacts plus forts et plus marquants aux activités récurrentes de l’organisme. De nouveaux secteurs d’activité ont aussi été ouverts, dont le dossier de l’itinérance et la mise en place d’une table en développement social, pour ne nommer que ceux-là», souligne M. Pelletier.

«Nous avons pleinement conscience que chacune de ces statistiques représente une à une les personnes qui vivent des difficultés quotidiennes, qui ont besoin d’être soutenues et qui trouvent des réponses, du moins partiellement, dans les services et activités du RASST.»

Soulignons enfin que l’organisme se prépare à souligner son 40e anniversaire en 2024. La direction compte faire des célébrations sobres, «car les actions à mener pour répondre aux nécessités actuelles comptent davantage pour l’organisme que le plaisir et la fierté éprouvés à cette occasion», a-t-on spécifié.

Le dernier rapport d’activités du RASST peut être consulté sur le site Web de l’organisme (www.rasst.org/accueil).