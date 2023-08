Inauguration des nouveaux locaux d'Acti-Familles

La relocalisation d’Acti-Familles est terminée et tous les services sont maintenant accessibles au 607, rue principale à Pohénégamook. Le déménagement de l’organisme permet de mieux réaliser sa mission et d’offrir des services adaptés aux besoins des familles du secteur.

En effet, Acti-Familles a connu un développement important au cours des dernières années. Cette évolution a amené de nouveaux enjeux soit : le manque d’espace, des locaux moins bien adaptés afin de réaliser l’ensemble de des activités. Le nouveau bâtiment répond entièrement à ces besoins. De surcroît, l’organisme aura un espace de jeu extérieur dès le printemps 2024.

Le déménagement a eu lieu en juin dernier et les espaces sont ouverts à la population depuis juillet. Des aménagements intérieurs ont été faits à la bâtisse existante, ainsi qu’un agrandissement pour accueillir la friperie.

La population est invitée aux portes ouvertes des nouveaux locaux le 9 septembre de 10 h à 13 h. L’inauguration aura lieu à 11h.

«Ce fut un grand chantier pour notre organisme! Nous sommes fiers et touchés de voir le soutien de la population, des entreprises ainsi que des organisations de notre secteur. Nous travaillons à leur offrir des services dans nos nouveaux locaux qui répondrons à leurs besoins», a souligné la directrice générale d’Acti-Familles, Jane Breton.

ACTI-FAMILLE

Le Regroupement Acti-Familles est un organisme communautaire Famille situé à Pohénégamook couvrant 8 municipalités de la partie ouest du Témiscouata, dont la mission est de soutenir les parents en tant que premiers éducateurs de leur enfant et de les accompagner dans l’enrichissement de leur expérience parentale. Depuis 1996, Acti-Familles améliore les conditions de vie des familles par de l’aide matérielle, des activités d’éducation et de prévention et des services d’entraide.