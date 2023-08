20 500 $ pour le Tournoi de golf des Vieux Loups

Jean-Eudes Denis et Jeannette Tremblay de Rivière-du-Loup ont célèbré ce 2 aout, 65 belles années de mariage. Originaires de Saint-Cyprien et de Saint-Clément, les amoureux seront bientôt réunis avec leur famille pour fêter ces noces de Palissandre. Jean-Eudes a travaillé toute sa vie comme machiniste-soudeur, et continue même de donner un coup ...