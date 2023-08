Un couple a fêté ses 70 ans de mariage à Témiscouata-sur-le-Lac

Louiselle Bérubé et Gilbert Dumont, un couple de Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Cabano), ont fêté leurs 70 ans de mariage, le 5 aout. Les amoureux, qui se sont unis le 22 aout 1953 ont célébré en compagnie de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Aujourd'hui âgés respectivement de 89 et 95 ans, ils habitent toujours leur maison, et ce depuis 1959. Au bout de 70 ans de mariage, ils ont tout vu dans leur vie de couple; ils ont résisté à toutes les intempéries et leur amour est toujours resté le même.

La famille leur souhaite bonheur, santé, longue vie et les félicite encore pour ses noces de platine.