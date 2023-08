Deux Louperivois fêtent leur 65e anniversaire de mariage

Jean-Eudes Denis et Jeannette Tremblay de Rivière-du-Loup ont célèbré ce 2 aout, 65 belles années de mariage. Originaires de Saint-Cyprien et de Saint-Clément, les amoureux seront bientôt réunis avec leur famille pour fêter ces noces de Palissandre.

Jean-Eudes a travaillé toute sa vie comme machiniste-soudeur, et continue même de donner un coup de main, parfois, à sa famille. De son côté, Jeannette a été enseignante de 5e année. Les mariés habitent toujours chez eux et sont en forme pour leur âge.

De leur belle union sont nés Alain (Nathalie) et Claude (Renelle). Ils ont quatre petits-enfants : Elsa, Emmanuelle, Virginie et William et déjà deux arrière-petits-enfants : Milan et Ilona, qui les remplissent de bonheur.

Tous les membres de la famille joignent leurs voix afin de vous souhaiter un beau 65e anniversaire de mariage et encore plusieurs belles années ensemble.