Le plaisir de lire devient contagieux dans les camps de jour du Bas-Saint-Laurent

L’initiative Plaisir de lire en camp de jour de la Démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent revient pour une troisième saison. Les activités ludiques dédiées aux enfants comprennent des animations littéraires ainsi que des ateliers d’éveil aux sciences et aux mathématiques.

Avec pour préoccupation de prévenir la perte des acquis scolaires durant la période estivale, cette offre d’animation littéraire et scientifique est déployée dans tous les territoires de MRC.

Plaisir de lire en camp de jour est mis en œuvre avec le Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent, Technoscience Est-du-Québec et le soutien de plusieurs municipalités et partenaires dans les huit territoires de MRC. Près de 2 900 enfants dans près de 100 camps de jour bénéficient de l’initiative. L’an dernier, 1 300 heures d’animation ont été offertes aux jeunes qui ont pu explorer l’univers de la lecture et des sciences.

Avec Plaisir de lire en camp de jour, les animations sont variées d’un territoire de MRC à l’autre. À certains endroits, ce sont de jeunes animatrices et animateurs qui vont à la rencontre des enfants alors qu’à d’autres ce sont des animations dans les bibliothèques municipales ou des organismes communautaires qui organisent des activités littéraires. Les camps de jours sont également invités à créer des coins lectures, à rendre accessible une grande diversité de livres pour les jeunes et à introduire des activités ludiques en lien avec les livres. Une formation de l’organisme Littératie Ensemble a également été offerte au personnel des camps de jour pour les soutenir dans l’intégration ludique de la lecture.

«Le plus grand souhait, c'est de garder les neurones des jeunes actifs, de le faire dans le plaisir et que la lecture devienne une activité aussi naturelle que de jouer au ballon durant l'été. Et les enfants participent avec enthousiasme aux activités. Quand on est adulte, on ouvre un livre pour le plaisir et c'est ça qu'on souhaite entre autres transmettre», mentionne Sophie Archambault, agente régionale d’accompagnement en réussite éducative à COSMOSS Bas-Saint-Laurent.

Déployée dans les huit territoires de MRC, COSMOSS est une communauté de partenaires qui dispensent des services aux jeunes, autant dans les réseaux de la santé et de l’éducation que dans les secteurs municipaux, de la petite enfance, de l’emploi et du milieu communautaire.