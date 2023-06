Laurette Talbot de Saint-Jean-de-Dieu fête ses 100 ans

Née le 29 juin 1923 à Saint-Jean-de-Dieu, Laurette Talbot fêtera son 100e anniversaire. Elle célèbrera en compagnie de sa famille et ses proches heureux de partager ce moment mémorable avec elle.

Mariée le 19 juillet 1944 à Alfred Sénéchal, aujourd’hui décédé, le couple a eu cinq enfants : Anette, Lise, Laurent, Léopold et Jacques. Mme Talbot est grand-mère 12 fois et arrière-grand-mère 25 fois, bientôt 26.

Laurette Talbot est une femme dévouée, simple, vaillante et très bien connue dans sa communauté. Elle a toujours autant de plaisir à jardiner, d’entreprendre un projet ici et là pour se tenir occupée. Un beau grand jardin et beaucoup de fleurs font d’elle une femme heureuse.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants unissent leur voix pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Félicitations!