Le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent lance un service d’intervention sociale

Le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent offre maintenant un service d’intervention sociale de première ligne, unique et personnalisé, pour les citoyens et citoyennes. Ce projet pilote innovant vise à améliorer l’accessibilité à la justice pour les personnes en situation de vulnérabilité.

Ce projet permet plus particulièrement l’embauche d’un intervenant du milieu social afin de réaliser les objectifs suivants : accompagner et soutenir des citoyens vulnérables; soutenir les employés du Centre de justice de proximité; être un agent de liaison avec le milieu communautaire à vocation sociale et les Centres de santé communautaire; superviser des étudiants en sciences sociales; documenter l’expérience en tant que projet pilote.

Pour bonifier les services qu’il offre déjà depuis 12 ans, le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent désire offrir un accompagnement social dans le but, entre autres, d’améliorer l’expérience des personnes à travers le système judiciaire.

En plus des services directs aux citoyens et citoyennes et du soutien à l’équipe du Centre, l’intervenante sociale sera aussi agente de liaison entre le Centre de justice de proximité et les différents partenaires du milieu.

«Le milieu de la justice peut être stressant pour toute personne qui doit en faire l’expérience. Ces personnes peuvent se sentir incomprises, perdues, impuissantes, en colère ou stressées. Ce n’est pas toujours simple de comprendre ce milieu et de s’y retrouver. Nous croyons que l’accès à une intervenante sociale peut changer positivement notre façon de passer au travers, avec les ressources et les outils adéquats», a souligné Marie-Christine Loubert, coordonnatrice psychosociale du projet .

Le Centre de justice de proximité du BSL a pour mission de promouvoir l’accès à la justice en favorisant la participation des citoyens et citoyennes, par des services d’information, de soutien et d’orientation. Il dessert les MRC de Rimouski-Neigette, de la Mitis, de la Matapédia, de la Matanie, du Kamouraska, de Rivière-du-loup, des Basques et du Témiscouata. Tous les services sont gratuits, confidentiels et pour tous les citoyens et citoyennes.

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du Gouvernement du Québec.