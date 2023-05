Le retour du tournoi de golf comme activité de financement

Cécile Beaulieu Desrosiers de Dégelis a célébré son 100e anniversaire de naissance le 26 avril dernier. Mère de quatre enfants, elle a également six petits-enfants, huit arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants. Elle vaque encore à ses activités quotidiennes et cuisine régulièrement. Être une personne centenaire en 2023 ...