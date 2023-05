De nouvelles images du centre sportif de Saint-Antonin dévoilées 

Le projet du centre sportif de Saint-Antonin a évolué de façon importante au cours des derniers mois. À en croire les récentes images du projet, partagées sur les réseaux sociaux ce lundi 8 mai, le bâtiment sera à terme bien différent de ce qui avait été présenté à la population en 2022.

C’est l’Atelier Guy Architectes, mandaté pour ce projet, qui a présenté les nouvelles esquisses sur sa page Facebook. On y voit plusieurs nouveautés, dont une toiture à deux versants qui rappelle, dit-on, «le langage architectural des domaines agricoles et industriels de la région».

Selon la firme, le volume nord du bâtiment sera réservé à la patinoire, tandis que la partie sud abritera une salle multifonctionnelle, des bureaux et des vestiaires. Les professionnels estiment que le «gabarit plus modeste de cette partie permet une meilleure harmonisation avec les bâtiments voisins» et que «la sobriété de la composition des façades du bâtiment témoigne des usages publics à l'intérieur du pavillon.»

Côté matériaux, «la structure hybride combine des éléments en bois lamellé-collé et des colonnes en acier pour les parties exposées du bâtiment, créant une atmosphère conviviale pour les visiteurs», indique-t-on.

Évalué à environ 3,9 M$ en 2020, ce projet du nouveau centre des loisirs jouxtant une patinoire couverte pourrait maintenant s’élever à 7,7 M$, selon les plus récentes estimations.

En juin dernier, les gouvernements provincial et fédéral avaient accordé une aide financière de près de 2,6 M$ à Saint-Antonin pour ce projet. Une somme qui n’est plus suffisante en raison du fardeau fiscal qui serait imposé aux citoyens, d’après le maire de Saint-Antonin Michel Nadeau. Il souhaite que la subvention accordée soit révisée en raison de l’augmentation des couts du secteur de la construction.

Il y a un mois, le conseil de ville de Saint-Antonin a aussi confirmé vouloir faire de son futur centre des loisirs et de sa patinoire couverte un équipement à caractère supralocal. Les élus estiment qu’il «bonifiera l’offre d’activités de loisirs, sportives et récréatives à toute la population et aux municipalités environnantes», dont Rivière-du-Loup, Saint-Modeste, Saint-Arsène, Saint-François-Xavier-de-Viger et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Collaboration : Andréanne Lebel