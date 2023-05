100 ans pour Cécile Beaulieu Desrosiers de Dégelis

Cécile Beaulieu Desrosiers de Dégelis a célébré son 100e anniversaire de naissance le 26 avril dernier. Mère de quatre enfants, elle a également six petits-enfants, huit arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants. Elle vaque encore à ses activités quotidiennes et cuisine régulièrement.

Être une personne centenaire en 2023 signifie avoir traversé plusieurs crises sociales. Si elle a pu vivre aussi longtemps, c’est certainement parce qu’elle a toujours été active et positive et a su s’adapter aux nombreux changements.

À la fois cultivée et sportive, elle a dû ralentir ses activités à 85 ans pour aider son mari malade. Elle se dit chanceuse d’avoir pu voyager souvent dans sa vie. Et elle ajoute parfois, «si j’étais capable, je voyagerais encore!».

En 1987, Cécile Beaulieu Desrosiers était une des membres fondateurs du club Les Srabbleurs du Grand-Portage de Dégelis. À ce jour, elle est la seule des membres fondateurs qui participe au Club assidûment chaque lundi après-midi. Pour elle, la lecture, les mots croisés et le Scrabble sont des activités qui l’ont toujours passionnée et qui aident à garder un cerveau en santé.