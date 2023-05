Lucienne Pelletier de Rivière-du-Loup fête ses 100 ans

Originaire de Saint-Joseph-de-Kamouraska et résidente de Rivière-du-Loup depuis les années 50, Lucienne Pelletier a fêté ses 100 ans ce 2 mai.

Carburant avec l'amour des siens et toujours avec le cœur sur la main, Mme Pelletier, a eu le bonheur d'être aux côtés de son Prince Charmant, Maurice St-Pierre, pendant 68 ans de mariage, et ce jusqu'au décès de celui-ci à l'âge vénérable de 95 ans en 2016. Six enfants sont nés de cette belle union soit Gaston, feu André, Richard, Christian, Jocelyne et Jocelyn.

Bonté et joie de vivre décrivent bien la Louperivoise. Elle n'a jamais touché au tabac et ne déguste qu’un petit verre de vin dans les grandes occasions.

Elle savoure présentement et fièrement ses belles années de dévouement pour les siens, au Refuge des ainés de Rivière-du-Loup où le personnel prend bien soin d'elle et où elle est ravie.

Soulignons qu'elle ne parait vraiment pas son âge et qu’en plus elle est coquette.

Toutes nos félicitations Mme Pelletier et nous vous souhaitons le meilleur dans la continuité.