Les servantes de Notre-Dame-Reine-du-Clergé tournent une page d’histoire

La communauté religieuse de Notre-Dame-Reine-du-Clergé procédera à une importante vente de meubles, d’antiquités et d’accessoires lors de la semaine du 24 au 28 avril.

De nombreux objets liturgiques, statues, meubles et accessoires divers, pièces antiques, bancs de chapelle, bibliothèques de notaire, chiffonniers, pianos, horloges, chaises droites et berçantes, téléphones, crèches, lampes à l’huile, objets de décoration et de nombreux autres éléments seront ainsi vendus au courant de ces cinq jours.

Les résidents de l’endroit pourront ainsi se procurer un souvenir ou encore mettre la main sur des meubles et objets rares, d’une très grande qualité. La vente de gré à gré se déroulera directement à la congrégation, soit au 13, rue du Foyer, à Lac-au-Saumon, tous les jours de la semaine, de 8 h à 17 h, sauf le vendredi, de 8 h à 12 h.

Toutes les modalités seront disponibles sur la page Facebook des Encans Jean D’Amour, entreprise mandatée pour effectuer la vente.