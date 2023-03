Le CREBSL souligne l'apport exceptionnel de Luce Balthazar

Après près de 35 ans de lutte concertée pour la protection de l’environnement, la directrice générale du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL), Luce Balthazar, empruntera officiellement le chemin de la retraite le 31 mars prochain.

Le CREBSL a souligné la détermination et la ténacité dont a fait preuve Mme Balthazar dans les dernières décennies a permis, en concertation avec plusieurs partenaires, des gains environnementaux importants au Bas-Saint-Laurent. L'organisme cite, entre autres, l’interdiction des arrosages aériens chimiques en forêt, l’élaboration de règlements concernant la qualité de l’eau et des sols (à l’origine liée au développement de l’industrie porcine), ainsi qu’à la mise en place et à la promotion de la collecte sélective des matières résiduelles.

Mme Balthazar est également l’une des fondatrices du comité ZIP (zone d’intervention prioritaire) du Sud-de-l’Estuaire, ainsi que de nombreux autres organismes environnementaux régionaux. Elle s’est aussi investie avec détermination dans la création d’aires protégées, la protection de la biodiversité et des espèces menacées, notamment le caribou de la Gaspésie, le béluga du Saint-Laurent et les chauves-souris, ainsi que dans la lutte aux changements climatiques.

Mme Balthazar part à la retraite en laissant un organisme solide, très bien établi dans la région et mené par un conseil d’administration et une équipe d’employés expérimentés.