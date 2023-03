Des équipements sportifs disponibles en location à Saint-Alexandre-de-Kamouraska 

Développement St-Godard invite la population à l’événement Femmes, francophonie et territoire rural, organisé dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie le 8 mars à compter de 17h à la salle communautaire de l’église de Lejeune. Dans un spectacle naviguant entre conte, musique et chanson, Gabrielle Bouthillier à l’accordéon et Liette Remon ...