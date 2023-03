Femmes, francophonie et territoire rural à Lejeune

Développement St-Godard invite la population à l’événement Femmes, francophonie et territoire rural, organisé dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie le 8 mars à compter de 17h à la salle communautaire de l’église de Lejeune.

Dans un spectacle naviguant entre conte, musique et chanson, Gabrielle Bouthillier à l’accordéon et Liette Remon au violon interrogent la tradition orale. Elles s’intéressent aux changements d’états, aux transitions, à ce qui a été et à ce qui en adviendra...

Cette rencontre thématique propose un moment de réseautage inclusif, ouvert aux hommes. Un moment pour échanger, s’alléger de l’hiver, semer les espoirs de continuité et d’émancipation.

Cet événement est rendu possible grâce à la contribution des Rendez-vous de la Francophonie, de la Fondation Dialogue et de la municipalité de Lejeune.