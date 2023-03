Repêchage LHJMQ: plusieurs espoirs de qualité chez les Albatros

Le prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pourrait à nouveau être très intéressant pour les Albatros du Collège Notre-Dame. Quatre patineurs du programme, Louis-François Bélanger, Justin Blais, Elliot Dubé et Nathan Lebrasseur font tous partie des meilleurs espoirs de la prochaine cuvée, selon le Centre de soutien au recrutement (CSR) de la LHJMQ.

Publiée à la fin du mois de février, la deuxième liste du CSR a donné une cote A aux quatre patineurs qui évoluent dans l’Est-du-Québec. Ils sont ainsi vu comme de potentiels choix de première ronde, faisant partie des meilleurs de leur groupe d’âge dans le territoire desservi par le circuit Courteau.

Avec une très bonne première saison dans le M18 AAA, laquelle s’est conclue avec une récolte de 16 buts et 16 aides en 42 matchs, Louis-François Bélanger fait parler de lui depuis déjà quelques mois. C’est sans grande surprise qu’il se trouve parmi les meilleurs espoirs de la cuvée 2007.

Quant à eux, l’attaquant Elliot Dubé de Saint-Pascal (9 buts, 14 passes), et les défenseurs Nathan Lebrasseur et Justin Blais ont aussi attiré les regards des recruteurs grâce à de bonnes performances tout au long de la saison, réussissant à profiter des opportunités qui se sont présentées.

Les quatre athlètes de 15 ans ont aussi connu un parcours intéressant au plus récent Challenge CCM. Les Albatros ont atteint la demi-finale, ce qui a permis aux recruteurs du CSR et des organisations juniors de les épier plusieurs fois.

Lors du dernier repêchage de la LHJMQ, en juillet 2022, quatre joueurs des Albatros avaient été choisis dans les deux premières rondes.

Maxim Massé (3e au total) était alors devenu le joueur issu du programme à être réclamé le plus tôt au repêchage dans l'histoire de l'équipe. Il avait été suivi par Anthony Paré (15e), puis par Mathys Dubé et Émile Beaunoyer en deuxième ronde.