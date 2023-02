Marie-Jeanne Côté célèbre son 100e anniversaire

Le 1er février dernier, Marie-Jeanne Côté, résidente du Domaine des Trois-Pistoles depuis 2013, célébrait son 100e anniversaire. Accompagnée de son fils et de sa belle-fille, Mme Côté a pu vivre un moment inoubliable avec sa communauté.

Des résidents se sont regroupés, puis ont formé une chorale qui leur a fait vivre 100 ans de bonheur. De plus, les élèves de 4e année de l'école primaire l'Italien de Trois-Pistoles et leur professeure Anny Charron ont chanté «Il faudra leur dire» de Francis Cabrel et un chant d'anniversaire à leur manière.

Tous les résidents se souviendront longtemps de cette fête.