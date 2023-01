Bernadette Mailloux Ouellet fête ses 100 ans

Née le 6 janvier 1923 à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Bernadette Mailloux Ouellet fêtera son 100e anniversaire entourée de ses proches en début d’année 2023. Résidente du Pavillon Durocher depuis son ouverture en 1981, Mme Mailloux Ouellet est l’heureuse doyenne de son village.

Mariée en 1943 à Albert Ouellet aujourd’hui décédé, le couple a adopté trois enfants : Guy, Francine et Maryse; en plus d’accueillir deux neveux, Martin et Rino Mailloux, dont la mère est décédée en accouchant d’un dixième enfant. Sous leur toit se trouvaient aussi les parents de M. Ouellet, ainsi qu’une sœur malade, Rose-Délima. De plus, ils ont reçu le titre de «Famille d’accueil du Bas-Saint-Laurent» par les Services sociaux pour avoir accueilli et aimé plusieurs autres enfants. À ce jour, plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants sont venus agrandir cette belle famille.

Bernadette Mailloux Ouellet a également été une femme socialement engagée, en tant que directrice du Club d’Âge d’Or de son village pendant plusieurs années, en s’impliquant pour différentes causes, ainsi qu’au Pavillon Durocher où elle demeure depuis plus de trente ans.

La grande famille de cœur de Bernadette Mailloux Ouellet, secondée par toute la communauté du Pavillon Durocher lui souhaite un joyeux 100e anniversaire.