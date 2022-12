Dîner spaghetti pour tous les élèves du CFP Pavillon-de-l’Avenir

Un dîner spaghetti… n’est-ce pas la définition de «nourriture réconfortante»? Ce plat remplit les estomacs et réchauffe les cœurs. C’est ce que les employés du Centre de formation professionnelle (CFP) Pavillon-de-l’Avenir ont servi cette semaine à près de 180 élèves.

«Nous avons invité tous les élèves du centre à ce dîner spaghetti. Nous souhaitions souligner leurs efforts scolaires des derniers mois et, du même coup, offrir un peu de réconfort en cette période économique difficile. Avec le coût de la vie qui augmente, certains de nos élèves sont obligés de se serrer la ceinture», a expliqué Benoit Ouellet, directeur du centre de formation professionnelle.



Ce grand rassemblement était une première, mais il pourrait bien devenir une tradition du temps des fêtes. L’activité a également permis aux élèves de tous les secteurs d’études de créer des liens dans une ambiance festive et décontractée. Avec une clientèle internationale en croissance, ce type d’activité permet de favoriser l’intégration en terre québécoise.

REPAS DISTRIBUÉS DANS LA COMMUNAUTÉ



Une cinquantaine de repas n’ayant pas trouvé preneur ont été offerts aux élèves par l’intermédiaire du nouveau frigo communautaire partagé du CFP. Cette initiative permettant de favoriser la sécurité alimentaire est le fruit d’une collaboration avec le Carrefour d’initiatives populaires. De plus, à la fin de la journée, les repas spaghetti restants ont été redistribués dans les frigos partagés du territoire.



Des employés du centre ont également mis l’épaule à la roue pour recueillir des denrées non périssables dans le but de les distribuer aux élèves. Ainsi, grâce à leurs efforts concertés et avec la participation de Maxi Rivière-du-Loup ainsi que du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage, 400 $ ont été remis sous forme de paniers de Noël, et ce, à une vingtaine d’élèves dans le besoin du CFP Pavillon de l’Avenir.