Près de 200 pizzas redonnées à la communauté

Le propriétaire de la Pizzeria des Battures de Notre-Dame-du-Portage, Frank April, avait une livraison bien spéciale le 20 décembre dernier pour les équipes du Centre hospitalier régional du Grand-Portage et du Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup. Il leur a fait un don de 200 pizzas à la fin de sa saison d’activités.

C’est la deuxième année qu’il entreprend une telle initiative avec les membres de son équipe qui s’impliquent bénévolement pour la cause. «Il me reste toujours de la bouffe. Ça évite le gaspillage et je le vois comme une façon de donner à tous ceux qui n’ont pas pu en profiter pendant l’été pour diverses raisons. Ils travaillent fort ou ils n’ont pas la chance de se payer un bon souper dans le temps des Fêtes», résume Frank April.

Certains de ses fournisseurs ont aussi embarqué avec lui dans ce projet afin de lui fournir les aliments nécessaires à la confection des pizzas. «Je vais le faire chaque année, je passe de gros étés et ça vaut la peine de redonner», complète l’entrepreneur.

La Pizzeria des Battures de Notre-Dame-du-Portage sera fermée tout l’hiver et Frank April prévoit la réouverture de son restaurant au début du mois de mai 2023.