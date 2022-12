L’ADQR – section de Rivière-du-Loup célèbre son 35e anniversaire 

La section louperivoise de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (ADQR), qui aide les gens de 50 ans et plus de La Pocatière jusqu’à la Gaspésie, a célébré son 35e anniversaire d’existence lors d’une soirée festive organisée le 8 décembre dernier à l’Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup.

L’événement était tenu sous la présidence d’honneur de l’homme d’affaires Christian Pomerleau avec la participation de la conférencière et auteure Louise Portal comme invitée d’honneur.

Plus de 160 invités se sont joints au président René Bélanger, aux membres du conseil d’administration et à toute l’équipe de travail pour souligner ce moment spécial. Tous ont apprécié danser sur la musique de l’animateur Marc Larouche et de la chanteuse Alexandre Lévesque-Soucy après un excellent souper.

Durant la soirée, la raison d’être de la section louperivoise de l’AQDR a été rappelée et quelques faits saillants ont été présentés. L’occasion était aussi belle de souligner la fête de Noël qui arrive en grand pas avec un invité surprise : le Père Noël.

L’organisation souhaite remercier tous ceux et celles qui ont participé, de près ou de loin, à cet événement. Merci aussi aux partenaires qui ont rendu sa réalisation possible.