Appui concret d’Amélie Dionne aux organismes d’autonomie et de dépannage alimentaires 

La députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne, annonce à quelques jours de Noël un don de plus de 20 000 $ à six organismes - banques alimentaires, dépannage alimentaire, cuisines collectives et paniers de Noël – répartis sur l’ensemble du territoire de la circonscription.

La hausse du coût de la vie entraîne des conséquences dans de nombreux foyers et les demandes d’aide sont en hausse dans la région. Cette contribution financière distribuée dans les six organismes permettra d’augmenter la distribution de denrées alimentaires tout en favorisant l’accès à une saine alimentation pour les personnes qui en bénéficieront.

«Je suis très sensible face à l’insécurité financière que vivent plusieurs de nos citoyens et citoyennes présentement. Pour mon équipe et moi, il était primordial de poser un geste supplémentaire afin de soutenir les organismes qui viennent en aide à nos familles vulnérables, surtout en cette période des Fêtes où les besoins sont particulièrement élevés. J’en profite également pour lancer un appel à la population pour faire preuve de générosité cette année auprès de nos organismes. Ils font un travail remarquable et essentiel, particulièrement avec la situation économique difficile que nous vivons présentement», a souligné Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata.

À la suite des échanges avec les six organismes d’autonomie et de dépannage alimentaires, cette aide financière additionnelle a été accueillie comme un cadeau de Noël avant le temps. Pour les organismes, ce coup de pouce apportera bonheur, résilience et joie à un plus grand nombre de familles de la région.

Rappelons que le 11 décembre dernier, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, a accordé une aide d’urgence de six millions de dollars aux Banques alimentaires du Québec. Ces sommes permettront de faire le plein de denrées supplémentaires et d'appuyer le réseau qui assure une présence dans l'ensemble du territoire, afin de répondre aux besoins croissants des Québécois qui sollicitent de l'aide alimentaire.