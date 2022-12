Hugo Latulippe, porte-parole du 4e Marathon d’écriture au Kamouraska

Le cinéaste, producteur et auteur québécois Hugo Latulippe est le porte-parole de la 4e édition du Marathon d’écriture d’Amnistie internationale au Kamouraska, organisé par Projektion 16-35. L’événement se tiendra le samedi 10 décembre à l’occasion de la Journée internationale des droits de la personne, de 10 h à 14 h au café Chez Casgrain à Kamouraska.

Connu pour ses engagement politiques et ses positions toniques sur les questions sociales, culturelles et écologiques, Hugo Latulippe soutient l’activité et réclame justice cette année pour 10 nouvelles personnes et groupes qui sont mis de l’avant par cette campagne, qui font preuve de courage pour défendre leurs droits.

Chaque année, à l’approche des Fêtes, des personnes du monde entier écrivent des millions de messages d’espoir à des personnes injustement incarcérées ou persécutées dans le cadre de la campagne «Écrire ça libère» d’Amnistie internationale en cours jusqu’au 31 janvier 2023. En 2021, c’est plus de 4,7 millions d’actions et de messages qui ont été envoyés partout dans le monde.

Des exemples de messages d’encouragement seront suggérés dans différentes langues, pouvant être découpés et collés dans une carte. Des cartes papier seront disponibles sur place, ainsi qu’un espace de bricolage et tout le matériel nécessaire, pour les personnes qui auraient envie d’en fabriquer. Des breuvages et des pâtisseries seront offertes aux personnes participantes.

En 2017, 2018 et 2019, des Marathons d’écriture ont été organisés par un groupe de citoyennes à Saint-Joseph-de-Kamouraska. Quant aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il est possible d’envoyer une carte électronique en se rendant à l’adresse https://amnistie.ca/ecrire