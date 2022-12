Retour sur la collecte de sang à Trois-Pistoles

Le Conseil 3917 des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles, en collaboration avec le Service des incendies et de la sécurité civile de Trois-Pistoles, ainsi que les Filles d’Isabelle, ont réalisé une collecte de sang lors de laquelle 103 dons ont été récoltés par Héma-Québec, ce mercredi 30 novembre.

L’événement mobilisait au total 26 bénévoles répartis à différentes tâches. Remerciant autant les bénévoles impliqués que les donneurs et donneurs, les organisateurs soulignent également les contributions de la Fromagerie des Basques et de la COOP IGA de Trois-Pistoles pour les collations et grignotines offerts pour l’occasion. Mentionnons également la présence de la mascotte Kwick Kwick, venue porter main forte aux effectifs lors de la collecte.

À noter que la prochaine collecte est prévue le 20 février et les personnes intéressées pourront s’y inscrire à compter du 15 janvier, directement sur le site d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca.

On reconnait sur la photo : Denis Lauzier, préventionniste et coordonnateur du Service des incendies et sécurité civile de Trois-Pistoles, Gemma Lagacé, responsable des bénévoles et membre des Filles d’Isabelle, la mascotte Kwick Kwick, Francis Saint-Don, coordonnateur du site et cérémonial des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles et Pascal Lessard coordonnateur de la collecte pour Héma-Québec, entourant un donneur lors de la collecte.